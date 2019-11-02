Антон Шунин: «В моменте с голом, если бы Ордец промазал, то ударил бы я»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после ничьей с «Ахматом» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что ждет вызова в сборную и сделает все, чтобы его получить.

— Прокомментируйте момент с угловым. Сами решили пойти или это была установка тренера?

— Конечно, я хотел пойти вперед, потому что шли последние минуты и мы проигрывали. Проиграть 0:1 или 0:2 — не так важно. Задача была забить, поэтом тренер погнал меня вперед. Получилось, что на этот стандарт мы побежали в одну точку с Ваней Ордецом. Я видел его и сделал все, чтобы он не забил — подталкивал его, чтобы мяч пролетел и я смог пробить. Это шутка, конечно. Ваня пробил, а я был за спиной и если бы он промазал, то я бы ударил. Рад, что Ваня забил. Эта игра получилась очень интересной, в том плане, что у нас не все складывалось в игре и проигрывая, мы сумели забить в самой концовке. Те болельщики, который ушли с трибун, не увидели самые интересные пять — семь минут этого матча. Думаю, они об этом пожалеют, когда узнают счет.

— Подшучивали над Ордецом после матча?

— Да, я ему сказал, что сделал все, чтобы он не забил. (смеется)

— Вы в последних матчах хорошо играете. Ожидаете вызова в сборную?

— Конечно, жду вызова. Хочу вернуться, но у меня была травма, а сейчас приложу все усилия для того, чтобы получить вызов. (Елена Григорьевская)

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