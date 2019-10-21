Антон Шунин: «У нас двухразовые тренировки, много теории. Все молча слушают Новикова»

Капитан «Динамо» Антон Шунин прокомментировал смену главного тренера и рассказал о нововведениях, который привнес исполняющий обязанности этой должности Кирилл Новиков. В понедельник Шунин принял участие в пресс-конференции, посвященной фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Антон Шунин — о положении «Динамо»: «Выбираться из этой ситуации будем пошагово»

— Что изменилось в команде после смены тренера? — вопрос Шунину.

— У нас за эти полторы недели было несколько двухразовых тренировок. Очень много времени уделяем тактике и теории. Не буду секреты все раскрывать, но теперь мы тщательно готовимся к сопернику. При смене тренера всегда происходит встряска. Приходит новый человек, с новыми требованиями. Все понимают нашу ситуацию в турнирной таблице, поэтому все молча слушают и впитывают информацию как губки.

— Все говорят: Новиков — это временная кандидатура. Как в «Динамо» к этому относятся?

— Я могу сказать как я к этому отношусь. Я совсем не читаю прессу. Понимаю, что есть вещи положительные или отрицательные, и если в них вникать, читать и смотреть, то можно в депрессию впасть. Много негатива, когда команда проигрывает, когда что-то не получается. Спортсменам нужно играть, а не читать, поэтому мы в сторону убираем всю прессу. Наша задача — выходить на поле, а не размышлять.

— Но у команды все же есть понимание, что Новиков — это серьезная кандидатура, а не временная?

— Мне он очень нравится, как тренер. У него все четко, каждый знает, что ему нужно делать на футбольном поле. Прошел короткий срок, но уже видно наш рисунок и стиль игры. (Александр Рогулев)