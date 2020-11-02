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Антон Шунин: «Твое лицо, когда тащишь несколько шайб Овечкина, а потом выручаешь футбольное «Динамо»

17:22
Антон Шунин. Фото Instagram
Антон Шунин. Фото Instagram
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Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин выложил фото с призом лучшему игроку матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (2:1). Голкипер на девятой добавленной минуте отразил пенальти и спас команду от потери очков.

«Твое лицо, когда на одной неделе тащишь несколько шайб Овечкина, а потом выручаешь футбольное «Динамо».

После матча Саня Овечкин написал: «Не зря я тебе буллиты пробивал». Брат, неплохо подготовились", — написал Шунин в Instagram.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CHFvyLUgcAD/

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