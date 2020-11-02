Антон Шунин: «Твое лицо, когда тащишь несколько шайб Овечкина, а потом выручаешь футбольное «Динамо»

Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин выложил фото с призом лучшему игроку матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (2:1). Голкипер на девятой добавленной минуте отразил пенальти и спас команду от потери очков.

«Твое лицо, когда на одной неделе тащишь несколько шайб Овечкина, а потом выручаешь футбольное «Динамо».

После матча Саня Овечкин написал: «Не зря я тебе буллиты пробивал». Брат, неплохо подготовились", — написал Шунин в Instagram.