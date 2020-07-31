Антон Шунин: «Рад, что вернулся в сборную. Нужно сделать все, чтобы поехать на Евро»

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин выразил надежду, что ему удастся поехать на чемпионат Европы. Турнир должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021-й. Шунин в конце 2019 года сыграл против Сан-Марино (5:0), а до этого выходил в официальном матче за сборную России 8 лет назад, в ноябре 2011 года против Греции (1:1).

— Прежде всего я рад, что смог вернуться в сборную, — цитирует vtbrussia.ru Шунина. — А эмоции от матчей одинаковые — что в молодости, что сейчас. Каждый раз стараешься проявить себя по максимуму и думаешь о том, что этот матч не должен стать для тебя последним.

Мне нужно хорошо провести этот сезон и сделать все, чтобы поехать на чемпионат Европы. Конечно, думаю о сборной и Евро — это моя цель. Но турнир еще нескоро, поэтому сейчас концентрируюсь на задачах «Динамо». А главный тренер сборной потом сам решит, кто на данный момент лучше и готов играть.