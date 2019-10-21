Антон Шунин: «Хочу, чтобы в фильме о Яшине люди увидели великого вратаря»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин отметил, что хотел бы, чтобы в фильме о Льве Яшине люди увидели великого спортсмена, хорошего и порядочного человека. Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выходит на экраны в конце ноября.

— Я очень жду выхода фильма о Льве Яшине, — цитирует Шунина «РИА Новости». — Вратарь — это очень ответственная позиция на поле, только он может спасти команду от гола. Это сложный момент в плане психологии, и ты стараешься допустить как можно меньше ошибок. Лев Яшин — это великий вратарь, который принес новые элементы в футбольное искусство — это ввод мяча в игру руками.

Я хотел бы в фильме больше увидеть то, насколько он был порядочным человеком, хорошим и спокойным семьянином, великим футболистом и лидером своей команды, — добавил он. — Чтобы люди, которые увидят этот фильм, увидели великого вратаря, хорошего и порядочного человека. И равнялись на него.