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Антон Миранчук назвал «Валенсию» одним из возможных вариантов продолжения карьеры

10:08
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, в какой европейской команде мог бы себя представить с учетом имеющегося уровня.

— Если смотреть на мой уровень, то мог бы себя представить в «Валенсии» или в одной из команд первой семерки Германии, — рассказал в интервью клубному телевидению Миранчук. — Джефферсон Фарфан и Мануэл Фернандеш говорили: «Уезжайте при любой возможности, там вообще все по-другому». Там другой футбол, отношение, другая интенсивность, эмоции, уровень, космос.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=DDjTrKI9Aj0

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