Антон Миранчук назвал лучшего игрока "Локомотива" в прошлом сезоне

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук во время прямого эфира Instagram-аккаунта движения болельщиков железнодорожников "UnitedSouth" признался, что для него его брат, хавбек Алексей​ является лучшим игроком сезона-2018/19.

– Лучший игрок "Локомотива" в прошлом сезоне? Если вспомнить момент в матче с "Енисеем" (2:1), когда нам забили на последних минутах. Леша, мой брат, протащил мяч через все поле, отдал голевой пас на Фарфана и мы повели в счете, поэтому для меня это Алексей, – сказал Антон Миранчук на встрече с фанатами "Локомотива".​

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