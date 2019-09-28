РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Антон Миранчук: «Матч с «Зенитом» — супер»

21:24
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал для «СЭ» итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:0). 17 сентября игрок перенес операцию на правой стопе.

— Как состояние? — вопрос Миранчуку.

— Нормально, — ответил Антон. — Когда буду играть? Когда восстановлюсь (улыбается).

— Как оцените матч с «Зенитом»?

— Супер! (Ярослав Сусов)

Локомотив — Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 904
Все опросы
Судья Вилков отменил два гола в матче «Локомотив» — «Зенит». Все по делу?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир