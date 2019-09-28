Антон Миранчук: «Матч с «Зенитом» — супер»
21:24
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал для «СЭ» итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:0). 17 сентября игрок перенес операцию на правой стопе.
— Как состояние? — вопрос Миранчуку.
— Нормально, — ответил Антон. — Когда буду играть? Когда восстановлюсь (улыбается).
— Как оцените матч с «Зенитом»?
— Супер! (Ярослав Сусов)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи