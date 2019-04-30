Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук заявил, что его команда справедливо одержала победу над "Енисеем" в матче 26-го тура чемпионата России. Он также рассказал о том, как Юрий Семин ладит с молодыми футболистами.

– Вы получили выходной после победы над "Енисеем"...

– Да, Юрий Палыч щедрый, – сказал Миранчук в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24".

– Это вообще для него не свойственно?

– Ну, мне кажется нет. Но последнее время с этим стало лучше, он стал давать больше пауз команде.

– Как он ладит с молодыми людьми, вроде вас?

– Вообще никаких проблем нет. Иногда можно пошутить какие-то шуточки, в современном ладе. Всегда было нормально. Услышал вот, что он любит группу "Ленинград". Захотел спросить, какая песня этой группы у него любимая.

– Матч с "Енисеем" выиграли справедливо?

– Судя по статистике – наверное справедливо. Но, опять же, когда не забиваешь в первом тайме, выходишь на второй, понимаешь, что у тебя только 45 минут. И это имеет какое-то давление. Думаю, что этот факт и сыграл, что для победы, для забитых мячей всего 45 минут. Нервозность проскакивала у всех. Хорошо, что забили. Автогол, конечно, но гол есть гол. А когда пропустили, где-то внутри у меня сидело, что справедливость должна быть на нашей стороне, и мы все-таки дожмем.

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