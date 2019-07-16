Антон Миранчук: "Фарфан говорит, что мы с братом спокойно заиграем в Германии"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью YouTube-каналу "КраСава" заявил, что его брат Алексей Миранчук уже готов играть за границей. При этом он считает, что ехать в Англию еще рано.

– Да мы уже сколько раз говорили, что Англия – это другое, – сказал Антон Миранчук. – Сначала лучше в тепло – Испания, Италия. Сразу в топку кидаться, наверное, неправильно. Тем более мы пока молодые.

Что могу пожелать брату? Три-четыре гола в Лиге чемпионов в этом сезоне и предложение заграницу, тогда я буду счастлив за него. Мне кажется он уже готов, даже психологически. В какой чемпионат? Испания, Италия, Германия. В бундеслиге тоже открытый футбол, и мы много разговаривали с Фарфаном, он говорит, что мы спокойно могли бы там играть.