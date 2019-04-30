Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук считает, что его брат Алексей сможет заиграть в чемпионате Испании. По его словам, он похож на форварда сборной Франции Антуана Гризманна из "Атлетико".

– В одном из интервью сказал, что для брата играть в испанском чемпионате было бы где-то рядом с мечтой, - сказал Антон в эфире телепередачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - Например, в "Атлетико" есть Гризманн, они похожи. Почему нет? Против него играли, в принципе. Но в Испании мы болеем за "Барселону".