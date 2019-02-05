Анри Хагуш: "Дзюба был лучшим футболистом России. Именно тогда, когда он играл в Туле"

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш рассказал, кого считает лучшим футболистом в России прямо сейчас. По его мнению, форвард "Зенита" Артем Дзюба доказал, что он хороший футболист.

– Кого из футболистов назовете лучшим в России прямо сейчас. В 2018-м многие выделяли Дзюбу – за весну в Туле, чемпионат мира и игру после возвращения в "Зенит".

– И я бы назвал Дзюбу, - сказал Хагуш в интервью порталу teamRussia.pro. - Именно тогда, когда он играл в Туле. Как в "Зенит" перешел – все, стал не тот Дзюба. (Смеется.) Когда провожали его из Тулы, ничего особенного ему не желали – просто удачи в сборной. Артем пришел к нам, когда у него был непростой период в жизни, и реально доказал, что он хороший футболист. Сначала в Туле, а потом уже в сборной.

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