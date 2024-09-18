Ангбан заявил, что хочет познакомиться с Хабибом Нурмагомедовым

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Викторьен Ангбан признался, что хотел бы познакомиться с бывшим бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«Знаю, кто такой Нурмагомедов, но пока не знаком с ним лично. Есть ли такое желание? Конечно», — цитирует Ангбана «РБ Спорт».

Нурмагомедов выступал в UFC в легком весе. В американском промоушене на его счету 13 побед в 13 боях. Всего россиянин провел 29 поединков в ММА, ни один из которых не проиграл.

Нурмагомедов является большим фанатом футбола.