Андрей Воронин: "Спартак" повел себя по-свински с Самедовым, выставив его за полгода до конца контракта"

Бывший форвард московского "Динамо" Андрей Воронин выразил свое отношение к разрыву контракта между "Спартаком" и Александром Самедовым.

– Здесь мне приличные слова подобрать сложно. Если брать его заслуги перед "Спартаком", то могу сказать, что по отношению к Саше себя повели по-свински, - приводит слова Воронина "Спорт день за днем". - Участник двух чемпионатов мира, чемпионата Европы, завоевал золотые медали со "Спартаком", а его за полгода до окончания контракта выставляют за дверь. Это не красит руководителей клуба.



Я вырос в футбольной Западной Европе, знаю отношение тех же немцев к своим футболистам. Этому стоит поучиться. У нас же старая плеяда постоянно повторяет: играем – нужны, перестали попадать в состав – мы мусор. Переступят и пойдут дальше.

34-летний Самедов в январе перешел в "Крылья Советов". Он подписал контракт с командой до конца сезона.

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