Андрей Тихонов: "Руководство "Спартака" правильно сделало, оказав Кононову доверие"

Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от выступления красно-белых в стартующем сезоне-2019/20. По его словам, руководство столичного клуба правильно поступило, оказав доверие главному тренеру Олегу Кононову.

- Нужно посмотреть 5-7 игр, на что "Спартак" способен на данный момент и за какое место он будет бороться, - сказал Тихонов в эфире "Матч премьер". - Правильно, что руководство оказало Кононову доверие. Невозможно прийти и сразу добиться результата. У него летом было время посмотреть, кто из футболистов ему нужен, кем нужно усилиться.

Вернулся Бакаев. Он очень хорошо играл в "Арсенале", надеюсь, он будет показывать то же самое и в "Спартаке".

Первый матч сезона "Спартак" проведет сегодня, 13 июля, против "Сочи". Начало - в 19.00 по московскому времени.