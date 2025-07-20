Мостовой — о праздновании пенальти: «Провокации с обеих сторон»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ситуацию с вратарем «Ростова» Рустамом Ятимовым после забитого пенальти в матче 1-го тура РПЛ (2:1).

— Что произошло у вас с Ятимовым?

— Провокации с обеих сторон. Мы потом все решили.

Во время празднования гола российский хавбек пробежал рядом с голкипером с руками у ушей и крикнул что-то в его адрес.