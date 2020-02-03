Андрей Кобелев: «Из «Динамо» Кокорин должен был уезжать только за границу»

Бывший главный тренер и игрок «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» поделился мнением о теоретическом возвращении форварда «Зенита» Александра Кокорина в московскую команду.

— Ох, непростой для меня вопрос. Я считаю, что ему не нужно было тогда уходить из «Динамо». Но, к сожалению, так сложилось. Не могу ему давать советы. Не знаю, какие у него договоренности с «Зенитом», какой контракт. Мне просто очень хочется, чтобы Саша вновь играл либо в премьер-лиге, либо за границей. Ему еще 28 лет — хороший футбольный возраст.

— Вы сказали, что ему не нужно было уходить из «Динамо». Но разве можно было отклонить предложение от «Зенита»?

— Я имею в виду его переход в «Анжи».

— Но он же вернулся назад.

— Там другая история... Я понимал талант Кокорина, видел его будущее немного по-другому. Обидно, что Саша не реализовал свой дар на 100 процентов.

— Как переход в «Анжи», где Кокорин не провел ни одного матча, мог отрицательно повлиять на его карьеру?

— По-хорошему Александр с его талантом должен был, если и уезжать из «Динамо», то только за границу.

Андрей Кобелев: «Кокорину из «Динамо» нужно было уезжать только в Европу»