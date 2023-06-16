Канчельскис: «Смолов реализовал 50% своего потенциала. Он талантливее Дзюбы, но карьера у Артема лучше»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Динамо» Федоре Смолове.

«Смолов — сильный игрок по меркам РПЛ. Думаю, у него есть еще несколько лет, чтобы играть на серьезном уровне. Федор провел относительно неплохой сезон за «Динамо», несмотря на ужасные результаты клуба. Вообще, конечно, парень казался невероятно талантливым по молодежи. Но Смолов реализовал только 50% своего потенциала. Кто талантливее: Дзюба или Смолов? Федор талантливее Артема, но карьера лучше сложилась у Дзюбы», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

Смолов в сезоне-2022/23 провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.