Канчельскис: «Самое худшее судейство Европы — у нас, в России»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в России.

«Самое худшее судейство Европы – у нас, в России. Это факт. Зачем вообще нужен судья в поле, если он просто ходит и ничего не решает – все время бегает к телевизору? Его надо убрать с поля тогда!

А на ВАР сидят арбитры-жулики, не могут моменты разобрать правильно – по линии даже определить не могут. Честно, систему ВАР тоже убрал бы, потому что пользы от нее нет, пока люди не научатся правильно пользоваться. Наши арбитры хотят судить хорошо, но не умеют. Вот в этом главная проблема», – цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.