Гордеев: «Интрига в новом сезоне РПЛ точно имеется»
Бывший тренер московского «Торпедо» Андрей Гордеев ждет интригу в борьбе за золотые медали РПЛ в новом сезоне.
«Конечно, ожидаю интригу в борьбе за первое место. Матч Суперкубка подтвердил это. Понятно, что в любом случае фаворитом будет «Зенит», но для этого надо быть в порядке. Если он чуть сбавит, то сразу поймет, что легко ему снова не будет. Так что интрига точно имеется», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гордеева.
В сезоне-2023/24 чемпионом России стал «Зенит».
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
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|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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