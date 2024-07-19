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Гордеев: «Интрига в новом сезоне РПЛ точно имеется»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Торпедо» Андрей Гордеев ждет интригу в борьбе за золотые медали РПЛ в новом сезоне.

«Конечно, ожидаю интригу в борьбе за первое место. Матч Суперкубка подтвердил это. Понятно, что в любом случае фаворитом будет «Зенит», но для этого надо быть в порядке. Если он чуть сбавит, то сразу поймет, что легко ему снова не будет. Так что интрига точно имеется», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гордеева.

В сезоне-2023/24 чемпионом России стал «Зенит».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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