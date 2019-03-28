Андрей Федун: "Скорее всего, Глушаков в какой-то момент поссорился с теми, кто управляет теневой стороной футбола"

Член совета директоров красно-белых, генеральный директор "ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун в интервью "СЭ" отметил, что не видит поводов для унижения капитана команды Дениса Глушакова со стороны фанатов.

– Одна из главных мишеней фанатов – Денис Глушаков. Каков, на ваш взгляд, выход из ситуации и есть ли он вообще?

– Почему капитан стал главным врагом трибун? Скорее всего, Денис в какой-то момент поссорился с теми, кто управляет теневой стороной футбола. И дальше у парня начались проблемы. У меня только такое объяснение. Потому что не вижу других поводов так уничтожать игрока, который принял большое участие в завоевании титула, как и любимый фанатскими трибунами персонаж.

Да, сейчас Денис не выглядит так ярко, как в чемпионском сезоне. Но тут ведь вопрос к тренеру: считает, что готов – ставит, не считает – оставляет на скамейке. А то остервенение, с которым Глушакова кроют некоторые на секторах… Тут явно замешаны какие-то внешние факторы – само по себе такое в голову не придет. (Вячеслав Короткин)

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