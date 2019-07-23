Андрей Дикань: "Почему Кононов не выпустил на прощальный матч? Возможно, забыл"

Бывший вратарь "Спартака", "Краснодара" и сборной Украины Андрей Дикань сказал, что не обижается на главного тренера красно-белых Олега Кононова. В 2016 году Дикань завершил карьеру в "Краснодаре", который на тот момент возглавлял Кононов. В последнем матче проитв "Амкара" голкипера не выпустили на поле.

– В "Краснодаре" правильно выстроена работа, – цитирует football24.ua Диканя. – Все работают слаженно и профессионально – для общей цели. Игроки, которые еще 2-3 года назад находились в академии, сейчас забивают за "Краснодар" в Лиге Европы. И голкипер у них прекрасный. Те ребята, которые росли у меня на глазах, теперь играют на очень приличном уровне.

– У Диканя не было прощального матча. Тренер "Краснодара" Олег Кононов так и не выпустил вас против "Амкара" в последнем туре чемпионата-2015/16. Как так?!

– Зато выпустили после игры (Улыбается). Позволили выйти на круг почета. У меня никаких обид или претензий к Олегу Георгиевичу нет. Это было его решение. Возможно, забыл. Ведь результат этого матча уже не имел большого турнирного значения. На последнюю, третью замену вышел Володя Быстров. Он даже растерялся: "Почему я, а не ты?" Возможно, мой прощальный матч еще не сыгран? (Улыбается)