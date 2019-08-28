Андрей Будогосский: «У нас крайне мало судей для топ-уровня»

Бывший руководитель российских арбитров Андрей Будогосский в интервью «СЭ» отметил, что в России не хватает судей высокого уровня.

— Уровень судейства определяется сегодня по качеству арбитража матчей чемпионата России.

— В этом и беда. Не здесь ключ к проблеме, существующей десятками лет. Мы берем лишь какой-то кусок футбольного арбитража и начинаем его рвать на части, вырывая из контекста всего судейского хозяйства. У нас крайне мало судей для топ-уровня. Кому может доверить Егоров матч премьер-лиги? Сегодня в этом листе 19 человек. На мой взгляд, надо 25 с учетом международных игр, судей на ВАР, да и просто для восстановления людей. Но их нет. И сегодня не будет. Егоров впервые вводит в список трех новых арбитров для чемпионата страны — краснодарца Анатолия Жабченко, калужанина Евгения Кукуляка и Игоря Панина из подмосковного Дмитрова.

Впервые вводит в премьер-лигу пять новичков-ассистентов — москвича Дениса Березнова, Андрея Гурбанова из Краснодара, петербуржца Романа Милюченко, Рустама Мухтарова из Петрозаводска и казанца Наиля Сейфетдинова. Кто обратил на это внимание? Никто! (Сергей Егоров)

Полностью интервью Будогосского