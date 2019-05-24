Андрей Аршавин посадил кусты кизильника в Петербурге

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин вместе с игроками Академии высадили новые кусты в Центральном районе Санкт-Петербурга, информирует официальный сайт питерцев.
Высадка растений прошла в сквере на Загородном проспекте, 38 напротив Филармонии джазовой музыки. Вместе с игроками "Газпром"-Академии и активистами Центра общественного контроля Аршавин посадил несколько десятков кустов кизильника.
"Зеленая" акция молодежи была приурочена ко Дню рождения Санкт-Петербурга. Активистам и сине-бело-голубым хотелось сделать действительно нужный подарок любимому городу – нехватка зеленых зон и их благоустройства в центре Петербурга является одной из актуальных проблем. Сделав парк более уютным и зеленым, спортсмены и активисты внесли свою добровольную лепту в решение данного вопроса.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-05-24-andrey-arshavin-igroki-akademii-vysadili-novye-kusty-v-tsentralnom-rayone-sankt-peterburga.htm