Андрей Аршавин посадил кусты кизильника в Петербурге

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин​ вместе с игроками Академии высадили новые кусты в Центральном районе Санкт-Петербурга, информирует официальный сайт питерцев.

Высадка растений прошла в сквере на Загородном проспекте, 38 напротив Филармонии джазовой музыки. Вместе с игроками "Газпром"-Академии и активистами Центра общественного контроля Аршавин посадил несколько десятков кустов кизильника.



"Зеленая" акция молодежи была приурочена ко Дню рождения Санкт-Петербурга. Активистам и сине-бело-голубым хотелось сделать действительно нужный подарок любимому городу – нехватка зеленых зон и их благоустройства в центре Петербурга является одной из актуальных проблем. Сделав парк более уютным и зеленым, спортсмены и активисты внесли свою добровольную лепту в решение данного вопроса.

