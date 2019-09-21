Андрес Понсе: «Хабаровск? Примерно слышал, где это находится»

Нападающий «Ахмата» Андрес Понсе прокомментировал ничейный результат матча 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1).

— Очень сложная игра получилась, — сказал Понсе в эфире «Матч Премьер». — Мы честно боролись, но в конце пропустили обидный гол. Для нас сейчас наступил неприятный период, но постараемся исправить ситуацию.

Я пока не ощущаю железного места в основе, в «Ахмате» за стартовый состав нужно бороться каждый день. Посмотрим, буду ли выходить в основе дальше. Хабаровск? Примерно слышал, где это находится.