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Андрес Понсе: «Хабаровск? Примерно слышал, где это находится»

16:12
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Нападающий «Ахмата» Андрес Понсе прокомментировал ничейный результат матча 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1).

— Очень сложная игра получилась, — сказал Понсе в эфире «Матч Премьер». — Мы честно боролись, но в конце пропустили обидный гол. Для нас сейчас наступил неприятный период, но постараемся исправить ситуацию.

Я пока не ощущаю железного места в основе, в «Ахмате» за стартовый состав нужно бороться каждый день. Посмотрим, буду ли выходить в основе дальше. Хабаровск? Примерно слышал, где это находится.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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