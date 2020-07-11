Андреас Хинкель: «Пропустили глупый гол. Всегда тяжело отыгрываться после этого»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель подвел итог встречи 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:1). Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не мог руководить командой из-за дисквалификации.

— К ребятам по игре претензий нет, — сказал Хинкель в эфире «Матч Премьер». — Понятно, что все хотели. Оставили на поле все силы. Видно, как команда бежала.

Пропустили достаточно глупый гол в первом тайме. Всегда тяжело отыгрываться после этого.

Команда играла ярче, были моменты, но они не увенчались голом. В концовке не хватало принятия решения.