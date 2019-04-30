Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью "СЭ" отметил, что российским клубам сложно выступать в плей-офф еврокубков из-за календаря. По его словам, УЕФА мог бы перенести дату проведения первых раундов стадии на вылет.

– "Зенит" должен мощно усилиться, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов на будущий сезон, например, дойти до четвертьфинала?

– Будет непросто. Ведь УЕФА не защищает клубы из Восточной Европы, хотя можно было бы перенести матчи плей-офф на неделю позже. Я выражал недовольство на форуме европейских тренеров, но ничего не изменилось. Мы подходим к таким матчам с огромной нехваткой ритма. (Юлия Яковлева)

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