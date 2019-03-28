Анатолий Мещеряков: "Трансферов у "Локомотива" не было, потому что они не нужны"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "Известиям" отметил, что клуб не делал покупок зимой, так как не было необходимости. По его мнению, у красно-зеленых сбалансированный состав.

– Можно сказать, что отсутствие покупок зимой пошло на пользу команде?

– Считаю, что сейчас у нас достаточно грамотный и сбалансированный состав, чтобы достигать любых важных целей. Единственная оговорка: я согласен с нашим главным тренером Юрием Семиным, что нам немного спутала карты скомканная подготовка к началу чемпионата.

– Зимних трансферов не было, потому что они не были нужны или у "Локо" действительно есть проблемы с правилом финансового "фэйр-плей"?

– Трансферов не было, потому что они не нужны. У нас в команде достаточно профессионалов – как молодежи, так и опытных игроков.