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Мещеряков — о закрытии «Казанки»: «Может, возникла необходимость написать еще одну стратегию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение руководства железнодорожников не заявлять «Казанку» в ФНЛ-2.

«Когда мы создавали «Казанку», мы рассматривали ее не как самостоятельный проект, а как один из элементов подготовки молодых игроков, — сказал Мещеряков «СЭ». — Мы искренне считали, что это важный элемент. Молодые игроки — разные. Некоторые могут сразу попасть в основной состав. Некоторым нужно поиграть с мужиками».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, решение было принято руководством «Локомотива» после тщательного анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба.

«У нынешнего руководства другое воззрение на подготовку игроков. Время все покажет. В нынешнем составе «Локомотива» большая плеяда игроков прошла через «Казанку». Может, возникла необходимость написать еще одну стратегию. У всех свой мир. Табло и история все покажет. Может, коллеги приняли правильный шаг, и «Локомотив» вернется — в течение нескольких лет будет в тройке и завоюет несколько кубков. У меня и у предыдущих коллег был другой подход. Я и до сих пор считаю, что для развития игроков необходимо не только наличие молодежной команды, но и фарм-клуб», — заявил Мещеряков.

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