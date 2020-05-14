Анатолий Мещеряков: «Ни о каком конфликте между Кикнадзе и Семиным речи не шло»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал об отсутствии конфликта между гендиректором Василием Кикнадзе и главным тренером Юрием Семиным.

Ранее стало известно, что московский клуб не будет продлевать контракт с 73-летним специалистом, чье соглашение истекает 31 мая.

— Ни о каком конфликте между генеральным директором и главным тренером речи не шло, и быть такого не могло, — приводит слова Мещерякова РИА Новости. — Споры, рабочие споры, конечно, были, но конфликта не было.