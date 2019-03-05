Анатолий Мещеряков: "Нагорных обвиняли в манипуляциях с допинг-пробами? Кто-нибудь что-нибудь доказал?"

Глава совета директоров "Локо" – о самом неоднозначном члене нового состава СД.

Председатель Совета директоров ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков прокомментировал изменения в составе этого органа, которые произошли 5 марта на внеочередном собрании акционеров клуба.

В новый состав вошли Валерий Филатов, который являлся президентом клуба с 1992 по 2006 год, новый генеральный директор клуба, Василий Кикнадзе, а также Юрий Нагорных, который занимал должность заместителя министра спорта РФ с 2010 по 2016 год. Нагорных покинул этот пост в связи с допинговым скандалом, связанным с Олимпиадой 2014 года в Сочи.

– Я считаю, что наличие в составе Совета директоров Валерия Николаевича Филатова позволит нам более профессионально рассматривать и решать разные вопросы, – сказал Мещеряков.

– Как возникла идея с возвращением Филатова в клуб?

– Акционеры клуба решили пригласить Филатова в Совет директоров, он был избран по итогам внеочередного заседания.

– Что можете сказать о кандидатуре Юрия Нагорных, который также вошел в совет директоров?

– Мы всегда приглашаем профессиональных людей, которые могут повысить уровень экспертности Совета директоров.

– Не смутило, что его обвиняли в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи?

– Кто-нибудь что-нибудь доказал? А еще мы отравили Скрипалей и ведем войну на Украине и делаем много других вещей, по словам людей из других стран. Вы во все это верите без доказательств?

– Но в конце 2017 года Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Нагорных от любого участия в Олимпиадах.

– Вся история с Олимпиадой в Сочи показывает, что там ничего не происходило. Просто есть люди, которые говорят что-то, преследуя собственные интересы. Никаких доказательств. Наоборот, в судебных инстанциях все якобы доказательства рассыпались. Что касается отстранения Нагорных от участия в Олимпиадах – тогда много кого отстранили, многих наших спортсменов просто бездоказательно убили. После этого они не являются великими спортсменами? Смотрите, что происходит и следите за фактами. (Иван Торопцев)

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