Анатолий Мещеряков: «Локомотив» находится на пороге нового этапа своего развития»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, почему было принято не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

Ранее стало известно, что московский клуб не будет продлевать контракт с 73-летним специалистом, чье соглашение истекает 31 мая. С 1 июня его сменит Марко Николич.

— Сейчас нам придется вытягивать максимальный результат из того, что имеем, и рассчитывать прежде всего на внутренние ресурсы, — цитирует Мещерякова РИА Новости. — Поэтому мы посчитали, что сейчас клуб и команда находятся на пороге нового этапа своего развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию данного решения — к смене главного тренера.