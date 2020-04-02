Анатолий Коробочка: «Поляки напоили судью и просили его поставить пенальти в мои ворота на последней минуте»

Бывший начальник ЦСКА Анатолий Коробочка в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с судьями в 90-е годы.

— Я судей сильно не баловал, — сказал Коробочка. — Но вот с Западной Украины приезжал один и тот же Вася. То ли трое детей, то ли четверо. А в Германии для детишек чего только нет. Ну я ему гостинцы передаю. Все, размяк! Такой добрый!

— Что на поле отражалось?

— А он меня не судил. Я от души. Вот однажды попадаем в группу с командой из Польши. Тоже наши военные. Те приходят к моим ребятам: «Вы же на первом месте. Давайте вничью сыграем, нам для руководства надо. Мы вторыми станем». Наши обмозговали — решили мне до матча ничего не говорить. А футболисты у меня — Аджем, Чесноков, Радаев, Швецов!

— Вот это команда.

— В полночь накануне матча в дверь: тук-тук... Открываю — никого нет. Захлопнул. Снова: тук-тук! Снова никого. Оглянулся, а это тот самый судья Вася, которого подкармливал. Пьяный, просто никакой! Только рука поднимается, чтоб в дверь постучать. Склонился над ним: «Вася, что случилось?» — «Не соглашайся. Ни с чем...» Оттащил его в номер. Что выясняется? Поляки его напоили, накормили и дали две тысячи рублей. Большие деньги.

— За что?

— Чтоб дал на последней минуте пенальти в мои ворота! А тут и делегация моих подтягивается — мы, мол, с поляками договорились на ничью. Смотрю на них: «С ума сошли? Не вздумайте! Кто на это пойдет — в 24 часа отправляю в Москву». Для них наказания страшнее не было.

— Что было дальше?

— Первый тайм — 3:0 ведем. Ко мне бежит начальник физподготовки той команды: «Мы же договаривались!» — «О чем ты со мной договаривался?!» Он полковник, а я — майор. Продолжаю: «Главный судья соревнований — это мой отец, Сергей Шапошников. Сейчас напишу докладную, в министерстве обороны вам объяснят, как договариваться». Тот насупился: «Пожалеешь...»

— А те обмануть хотели?

— Ну да. Четыре мы им забили — а этот судья на последней минуте пенальти поставил в наши ворота. 4:1! Этим потом говорит: «Вы просили пенальти? Я сделал». А мне шепнул: «Анатолий Васильевич, сегодня в ресторан идем. Я плачу. Добро помню». (Юрий Голышак)

Первая часть интервью Коробочки