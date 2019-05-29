Анатолиий Мещеряков: "Теперь "Локомотиву" необходимо делать золотой дубль"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что сезон-2018/19 у клуба получился успешным. По его мнению, теперь красно-зеленым необходимо выиграть чемпионат России и Олимп-Кубок России за один сезон.

– Могу сейчас выразить только свое личное мнение, так как совета директоров еще не было. Считаю, что этот сезон был успешным, - цитируют "Известия" Мещерякова. - Второе место в чемпионате и победа в Кубке – достижение для любого российского клуба. При этом нам есть к чему стремиться. Теперь необходимо делать золотой дубль. Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. В целом сезон выдался для нас очень непростым. Вначале были сложности в связи с тем, что основной костяк команды не имел возможности пройти предсезонные сборы из-за участия многих футболистов в чемпионате мира. Что не могло не сказаться на выступлениях клуба на старте сезона. Возможно, именно это не позволило нам до конца бороться за золото. Не исключаю, что это также наложило свой отпечаток на результаты на групповой стадии Лиги чемпионов. С другой стороны, мы давно не играли на этом турнире. В любом случае наш европейский поход в 2018 году нельзя отнести к большим успехам команды. Но мы стали сильнее и сразу сказали, что будем готовиться к очередному шансу в Лиге чемпионов​. Уверен, что новый поход должен сложиться несколько иначе.

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