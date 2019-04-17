Анастасия Пустовойтова: "После моего судейства писали: "Мы тебя убьем"

Российский арбитр, который входит в топ-10 лучших женских рефери ФИФА, Анастасия Пустовойтова рассказала на Youtube-канале "Красава" о том, как ей угрожали болельщики после одного матча между национальными сборными.

– Была игра у меня, сборные Голландии и Ирландии сыграли 0:0. Хорошо, они вышли на чемпионат мира. Но был сложный матч, где я не поставила там 11-метровый удар. И мне в фейсбуке посыпались сообщения (как раз я потом заблокировала), что типа: "Только попробуй приехать к нам в Амстердам, мы тебя убьем" и так далее, – сказала Пустовойтова.

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