Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против "Локомотива" посетовал на тяжелую дорогу. По его словам, соперник также имел больше времени на восстановление.

– Нас ждет сложный матч. У "Локомотива" было на один день больше для восстановления, – отметил Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер". – Может также сказаться наш вчерашний дальний перелет. 12 часов где-то добирались. Поэтому ребята могли немного не восстановиться. Но это не будет оправданием в случае неудовлетворительного результата.

– Почему так долго летели?

– В Красноярске в аэропорту долго сидели, потом летели 5 часов. Потом здесь добирались очень долго. Хотелось бы, что это все не сказалось на наших физических кондициях.