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Сегодня, 09:30

Аленичев рассказал, как поставил на игру Промеса вопреки мнению руководства «Спартака»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Дмитрий Аленичев и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В день 50-летия экс-капитана и бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева «СЭ» публикует отрывки из его монолога для книги «Спартаковские исповеди» нашего обозревателя Игоря Рабинера, которая в двух томах выйдет в ближайшие месяцы. Аленичев рассказал о том, как он сработался с главной звездой красно-белых Квинси Промесом.

«Отличные отношения у нас сложились с Промесом, — рассказал Аленичев. — Помню, после поражения в первом круге от ЦСКА дня за два-три до следующей игры в Перми он где-то погулял, и его увидели. Руководство попросило наказать Квинси и не ставить в стартовый состав. Я вызвал его, поговорил, он извинился. И тогда я откровенно ему сказал:

— Меня просят, чтобы тебя не было в стартовом составе, но поступлю наоборот. И твоя задача сам понимаешь какая.

В итоге он сделал дубль, забил победный гол, подбежал ко мне и обнял. Да, непростой парень, но разве звезды бывают простыми?

Недавно встретил его в аэропорту. Они чартером летели на Суперкубок, а мы — на матч ветеранов «Зенита» и «Спартака». Обнялись с ним, я спросил:

— Ну что, в Суперкубке забьешь?

— На сто процентов!

Не сдержал слово. Зато победный гол в финале Кубка в ворота «Динамо» забил!"

Полное интервью Аленичева «СЭ» читайте здесь

Дмитрий Аленичев
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
3
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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