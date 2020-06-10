Аленичев ответил на обвинения бывшего спортивного директора «Енисея», который сравнил его с Ефремовым

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского, который на своей странице в Facebook утверждает, что специалист во время работы в Красноярске постоянно употреблял алкоголь, и сравнивает экс-спартаковца с актёром Михаилом Ефремовым.

— Читали, что написал о вас Петровский? — вопрос Аленичеву.

— Мне друзья прислали утром. Напомню, что Петровского «Енисей» выгнал за дискредитацию клуба путем создания и публикации оскорблений, фейков и лжи. Бывший пресс-атташе красноярцев Станислав Меркис нашел в себе силы публично извиниться за сделанное. Петровский — нет.

— Хочу извиниться перед ФК «Енисей»: его болельщиками, футболистами, сотрудниками, руководством и персоналом. Я искренне верю, что Красноярск еще напомнит о себе в премьер-лиге, — такое заявление сделал тогда Меркис. (Вячеслав Короткин)