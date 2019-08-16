Алексей Сутормин: «К матчу с «Ахматом», как и ко всем остальным, относимся со всей серьезностью»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Ахмата»? отметил, что команде есть над чем работать.

— Мы хорошо начали чемпионат, лидируем в турнирной таблице и почти не теряем очков, — цитируют «Известия» Сутормина. — Есть еще над чем работать, чтобы улучшить игру, но уверен, будем прибавлять дальше. Я уже привык к партнерам по средней линии. Надо еще только активней действовать впереди, больше брать игру на себя. В любом случае останавливаться на достигнутом не собираемся и к ближайшему матчу, как и ко всем остальным, относимся со всей серьезностью.

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