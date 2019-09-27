Алексей Сафонов объяснил, почему спортивные агенты в России вынуждены работать без лицензий

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о стоимости лицензии спортивного агента в России.

— Кто-то из больших агентов — то ли Варга, то ли Барбоза — говорил, что вообще не подписывает бумаги с футболистами. Все на рукопожатии. Это и ваша история?

— В какой-то момент стали подписывать. А сейчас смысла нет.

— Это почему?

— В Болгарии лицензия агента стоит 100 евро. У нас — 10 миллионов рублей на пять лет. Каждый год надо доплачивать по 3 миллиона. Вот пришел человек в профессию. Чтоб выйти в ноль, его футболисты должны заработать 250 миллионов и отдать агенту 10 процентов.

— Все вынуждены работать без лицензий — на этом самом «рукопожатии»?

— Вот именно. Сейчас лицензии есть у Паши Андреева, Юры Зайцева и трех девушек. Кто-то им сделал. Если работаешь без лицензии, у тебя легко увести футболиста. Сунули родителям рубль — и ушел парень. Кому-то говорили: «Будешь с агентом Сафоновым — в дубль «Спартака» не попадешь». (Юрий Голышак)

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