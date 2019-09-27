Алексей Сафонов назвал имя самого жадного футболиста

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о невероятных выходках защитника «Крыльев Советов» Леилтоне.

— Был в Самаре защитник, — вспомнил Сафонов. — Маленький, круглый бразилец. Лысый. Ранчо у него свое было, буйволов выращивал. Все бубнил — это мне оплатите, то, билет... Отвечаю: «Может, тебе еще лифт оплатить на второй этаж?» Затих. А ребята таких не любят. У Женьки Савина мальчишник перед свадьбой, бразильца тоже зазвали.

— А дальше?

— Посидели в ресторане. Потом один вышел покурить, другой, третий. Олег Иванов выскользнул, следом Сава. Остаемся только он да я. Официант подходит: «Переведи ему — пусть рассчитается». Тот начинает хлопать по карманам — мол, нет налички. Ничего, отвечаю. Карточка поможет.

— Вот это да.

— Вспотел! Потом за любым столом только и высматривал, чтоб никто не ушел. Первый поднимется — этот следом бежит. Как же его фамилия-то...

— Там был Катанья. Который прямо на теории у Гаджи Муслимовича неспешно занялся онанизмом — в такт словам.

— Нет, не Катанья... Вспомнили — Леилтон! Он в Питере в урну писать начал. Прямо на Невском. Вижу — менты идут. Скорее в сторону, подальше от этого. (Юрий Голышак)

Полностью интервью Сафонова здесь