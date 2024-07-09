Сафонов: «Помазун готов уйти в аренду»
Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы 27-летнего голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал о будущем вратаря.
«Готов ли Илья уйти в аренду? Да, готов. Рассматривать варианты из Первой лиги? Нет», — цитирует «Спорт День за Днем» Помазуна.
Последние 3 сезона Помазун выступал за «Урал» на правах аренды.
Источник: «Спорт День за Днем»
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|17:30
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