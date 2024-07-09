Петрушин — о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»: «Если это топ-чемпионат и топ-клуб, то нет проблем»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал информацию по поводу возможному переходу форварда бело-голубых Константина Тюкавина в Европу.

«Естественно, хотелось бы, чтобы парень рос, но есть один вопрос: куда? Если это топ-чемпионат и топ-клуб, то нет проблем. В свое время писатель Голубев выпустил книгу «Тогда умирает футбол». Она была посвящена гибели команды «Манчестер Юнайтед» в авиакатастрофе. Там есть одно выражение: «Молодые никогда не становятся великими, играя с молодыми, они становятся великими, играя с великими».

Я не знаю Тюкавина лично, но по имеющейся информации парень очень серьезный. Естественно, он будет работать. Потому что там нужно будет доказывать свое право на жизнь не только в игре, но и еще на тренировках. В тебя вложили деньги, и ты их будешь отрабатывать», — цитирует «РБ Спорт» Петрушина.