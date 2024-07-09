Петрушин — о возможном уходе Тюкавина из «Динамо»: «Если это топ-чемпионат и топ-клуб, то нет проблем»
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал информацию по поводу возможному переходу форварда бело-голубых Константина Тюкавина в Европу.
«Естественно, хотелось бы, чтобы парень рос, но есть один вопрос: куда? Если это топ-чемпионат и топ-клуб, то нет проблем. В свое время писатель Голубев выпустил книгу «Тогда умирает футбол». Она была посвящена гибели команды «Манчестер Юнайтед» в авиакатастрофе. Там есть одно выражение: «Молодые никогда не становятся великими, играя с молодыми, они становятся великими, играя с великими».
Я не знаю Тюкавина лично, но по имеющейся информации парень очень серьезный. Естественно, он будет работать. Потому что там нужно будет доказывать свое право на жизнь не только в игре, но и еще на тренировках. В тебя вложили деньги, и ты их будешь отрабатывать», — цитирует «РБ Спорт» Петрушина.
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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