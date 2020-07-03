Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в июне

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком команды в июне, сообщается в официальном Twitter клуба.

24-летний хавбек провел все три матча в составе «железнодорожников», в которых забил все четыре гола команды, в том числе реализовав один пенальти.

Отметим, в голосовании на лучшего игрока июня «Локомотив» предложил голосовать только за Миранчука.