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Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в июне

3 июля 2020, 15:59
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком команды в июне, сообщается в официальном Twitter клуба.

24-летний хавбек провел все три матча в составе «железнодорожников», в которых забил все четыре гола команды, в том числе реализовав один пенальти.

Отметим, в голосовании на лучшего игрока июня «Локомотив» предложил голосовать только за Миранчука.

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