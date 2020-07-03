Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в июне
3 июля 2020, 15:59
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком команды в июне, сообщается в официальном Twitter клуба.
24-летний хавбек провел все три матча в составе «железнодорожников», в которых забил все четыре гола команды, в том числе реализовав один пенальти.
Отметим, в голосовании на лучшего игрока июня «Локомотив» предложил голосовать только за Миранчука.
Настало время выбрать лучшего игрока «Локо» в июне! ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 1, 2020
Команда хорошо провела этот месяц, набрав 7 очков и забив 4 гола в 3 матчах, но кто же внёс наибольший вклад в успех? ?
Голосуй в нашей группе во ВКонтакте ?? https://t.co/yhDIlJ24KY pic.twitter.com/RgPZBvRoLX
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