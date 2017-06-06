Алексей Миранчук - о продлении контракта: "Сегодня я счастлив"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук заявил, что счастлив продлить контракт с клубом. Напомним, что новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на четыре года.

– Сегодня я счастлив, – цитирует сайт "Локомотива" Миранчука. – Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб – за доверие. Верю, что у нас все получится. Здорово, что мы будем играть вместе с братом.

Напомним, что минувшей осенью к Миранчуку предметный интерес проявлял "Рубин", но клубы не смогли договориться о трансфере. В нынешнем сезоне футболист провел 29 матчей в чемпионате России, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи, в Кубке России на его счету пять матчей, два гола и одна голевая передача.