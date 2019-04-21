Алексей Миллер: "Матч "Краснодар" - "Зенит" войдет в золотой фонд российского футбола"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что матч 24-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" (2:3) стал одним из лучших в истории отечественного футбола.

– Это была игра из серии "золотой фонд российского футбола". "Зенит" показал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы, – цитирует Миллера официальный сайт "Зенита". – И в конце во все футбольное поле поставил печать "воля к победе".