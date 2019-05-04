Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин поделился с "СЭ" мнением о победе сине-бело-голубых в чемпионате России сезона-2018/19.

– Достаточно спокойно воспринял победу "Зенита" в чемпионате. Как мне кажется, все уже было понятно, и то, когда питерцы официально станут чемпионом этого сезона, являлось вопросом времени, – сказал Игонин. – Впрочем, в плане эмоций и для болельщиков, и для футболистов это золото – большое счастье, поскольку оно долгожданное, ведь сине-бело-голубые не становились чемпионами с 2015 года. Да, в начале сезона и по его ходу возникали сомнения по поводу победы "Зенита", но все конкуренты питерцев допустили ошибки, в отличие от команды Сергея Семака, которая не практически не теряла очки в матчах против, казалось бы, заведомо более слабых соперников.

– "Зенит" стал чемпионом спустя 4 года. Иностранные предшественники Семака – Роберто Манчини и Мирча Луческу – не смогли завоевать золото. Может, стоило сразу обратить внимание на отечественного специалиста?

– Мы хотели видеть Семака главным тренером, были готовы многое ему прощать, но, как выяснилось, в этом не возникло необходимости, Хотелось бы обозначить важную вещь: на мой взгляд, в российском чемпионате все еще имеет место быть фактор человеческих отношений. Не может так случиться, что специалист с мировым именем придет на пост главного тренера и сходу даст результат. Нужно выстраивать отношения с футболистами, благодаря которым и формируется коллектив, набираются очки. Взять тот же "Спартак" – у клуба есть все возможности для того, чтобы быть на вершине нашего чемпионата, но, как мы видим, у красно-белых не все складывается. К тому же, в РПЛ важен и костяк состава, который у всех чемпионов страны – и "Зенита", и "Локомотива", и "Спартака", и так далее – состоит из россиян. Может, в некоторых европейских первенствах дела обстоят немного иначе, но у нас этот фактор играет важную роль.

– "Зенит" по ходу сезона 2018/19 часто критиковали за невыразительную игру. Сейчас эти высказывания уже не имеют смысла, раз клуб выиграл чемпионат?

– Почему же? Есть же болельщики, которым интересна игра, для которых результат отходит на второй план. Футбол ведь не казино, а зрелище, которое люди хотят видеть. Некоторые фанаты понимают игру глубже большинства, кто-то – фанат старой формации. Я общаюсь с людьми и своего поколения, и старше, которым важна игра. Знаю одного болельщика, который впервые в жизни попал на стадион в 1945-м году. Что ему это первое место? Результат он может узнать и по радио. Ему интересен в первую очередь футбол. Если говорить о "Зените" этого сезона, то во втором круге мы увидели, что после покупки Барриоса, Ракицкого и Азмуна сине-бело-голубые стали играть гораздо ярче. Семак перестроил игру, "Зенит" стал смотреться зрелищнее. Надеюсь, что команда продолжит развиваться в этом направлении.

– "Зенит" в нынешнем составе способен добиться в Лиге чемпионов большего, чем ЦСКА и "Локомотив" прошлой осенью, или сине-бело-голубым требуется усиление под выступления в Европе?

– В любом случае, у команды будет стоять задача выйти из группы. Просто засветиться в Европе – не уровень амбиций руководства "Зенита", задачи будут стоять самые высокие. Другое дело, что Семаку наверняка предоставят возможность усилить состав под эти задачи. Сергей доказал и перестановками во втором круге, и золотыми медалями, что ему есть смысл доверять. Хотя, опять же, если сравнивать российские команды с европейскими, мы немного начинаем забывать, что это такое – конкурировать с топ-клубами за высокие достижения. Поэтому многое зависит от того, кто попадется "Зениту" в группе. Мы не можем прямо утверждать, что если питерцы приобретут еще двоих-троих футболистов, то смогут уверенно выполнять задачи в еврокубках. (Иван Торопцев)