Александр Точилин: "Собрались за 4 дня до игры"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал поражение от "Спартака" в матче 1-го тура РПЛ (0:1). По словам специалиста, у команды было мало времени на подготовку.

– Ощущения от премьер-лиги хорошие, игрой доволен за исключением последних 20 минут, – сказал Точилин. – Силенок пока не хватает играть в такой агрессивный мобильный футбол весь матч.

– Как за такое короткое время поставили мобильную игру? И как готовились к сезону, учитывая, что получили новый состав?

– Опыт был. С "Динамо" Санкт-Петербург как-то собрались за 6 дней до старта чемпионата. Сейчас – за 4 дня. Но в целом пришла группа опытных обученных футболистов. Рассказывать долго не приходилось. Ребята и так играли на хорошем уровне. И дальше будут. Плюс мотивация. Все это помогло в подготовке. Что касается стиля нашего футбола, то "Сочи" всегда играл в такую игру.

– Ходят слухи, что вас может сменить Курбан Бердыев. Как работается на фоне этих разговоров?

– Нормально работается, с руководством на связи. А на слухи внимания не обращаем. (Дмитрий Зеленов)