Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев поделился впечатлениями от контрольного матча с «Оренбургом» (1:1).

— С «Оренбургом» всегда неприятно играть. В первом тайме мяч медленно переходил в атаку, — сказал Ташаев в интервью пресс-службе клуба. — Мало моментов создавали, во втором тайме больше получалось проникающих передач делать, и больше моментов было. Хорошо, что удалось отыграться, но хотелось бы выиграть.

Меня ребята хорошо приняли в «Рубине». Я понимаю, чего от меня хочет тренерский штаб. В коллективе дела обстоят нормально, надеюсь, сможем добиваться положительного результата, и тогда еще лучше настроение у команды будет.