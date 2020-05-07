Александр Соболев: «Еще в «Крыльях» купил у Кокорина Porsche за 8 миллионов. Должен ему еще 1,5»

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, как он купил автомобиль Porsche 911 у форварда «Зенита» Александра Кокорина, выступающего аренды в «Сочи». Тогда Соболев еще играл за «Крылья Советов».

— По моей информации, твоя зарплата в «Спартаке» сейчас 1,2 миллиона евро.

— (улыбается)

— С первого кэша ты купил у Кокорина Porsche 911 за 8 миллионов. Это правда? И, если правда, это самая дорогая покупка в твоей карьере?

— Чего греха таить, это правда, но я взял машину еще когда в «Крыльях» играл, я не отдал до сих пор за него деньги. Мы договорились, что буду отдавать частями, я еще должен 1,5 миллиона, сейчас зарплата придет — отдам остальное, я за 3-4 месяца с ним рассчитался. Сразу деньги не отдал, потому что нет таких денег больших.

— Почему Porsche, а Gelandewagen, как у Джикии?

— У меня уже есть машина одна, семейная. Это мечта детства любого пацана — погонять на быстрой тачке.

— У меня карьера футболиста закончилась после того, как я в Самаре купил себе дорогую тачку. У тебя пока статистика в «Спартаке» — 4 матча, 0 голов. Скажи болельщикам «Спартака», ждать от тебя голов вообще или после тачки дорогой все закончится?

— Я не стремлюсь забивать в каждой игре голы, для меня это не важно. Если смотреть на деньги, бонусы какие-то, то гол и голевая — это одно голевое действие, платят одинаково. Если не смотреть на деньги, то пусть я не забиваю, пусть забьет Максименко и мы выиграем 1:0, будет 3 очка, — сказал Соболев в программе «КраСава».